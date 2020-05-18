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Жизнь

Майские праздники подняли уровень заболеваемости COVID-19 на Алтае выше средних значений

В Алтайском крае после майских выходных зафиксирован прирост заболеваемости коронавирусом. Причиной этому в Роспотребнадзоре назвали несоблюдение режима самоизоляции.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

В самом начале мая ежедневно в крае регистрировали от 16 до 33 случаев заболевания в день. В последние шесть дней прирост составляет уже от 38 до 45 случаев.

«Сейчас можно говорить о стабильно высоком ежедневном уровне заболеваемости. Регистрация контактных лиц составляет до 80%. То есть выше среднего уровня заболеваемости. Поэтому несоблюдение режима в майские праздники дало прирост», — сказала на пресс-конференции 18 мая замначальника регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Она подчеркнула, что многие жители края совсем не носят маски, хотя это «эффективный способ защиты, который выполняет барьерную функцию» и носить их нужно. Тем более, в Алтайском крае введен масочный режим.

Как сообщалось ранее, на 18 мая в Алтайском крае выявили уже 970 случаев заболевания COVID-19. Выписан на 18 мая 471 человек. Четыре человека с коронавирусом скончались.

При этом общая смертность за первые три месяца 2020 года ниже, чем в прошлом году.

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