Предприниматель Александр Ракшин открыл в родной школе спортивную площадку

В новом учебном году в школе № 5 села Алтайское заработала новая спортивная площадка. Теперь здесь есть футбольное поле и хоккейная коробка. Построено все было на средства основателя компании «Мария-Ра» Александра Ракшина. 50 лет назад он сам окончил эту школу.

Строить новый спортивный комплекс решили на пустыре рядом со школой, на котором много лет ничего не было. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейную коробку с освещением и уличные тренажеры установили за два месяца.

Также на деньги мецената отремонтировали школьный спортивный зал. По оценкам местных властей, в новые объекты было вложено не менее 10 млн рублей.

Сергей Черепанов,

глава администрации Алтайского района:

Полноценной хоккейной коробки у нас в райцентре никогда не было. Есть обычная асфальтированная площадка, которая заливалась льдом, но этого всегда было не достаточно. Теперь все будет по-другому. Освещение на хоккейной коробке такое мощное, что ночью здесь светло как днем.

Новый объект торжественно открыли 2 сентября. На линейку в школу № 5 приехал Александр Ракшин. Он подарил детям футбольные и баскетбольные мячи, а также 100 хоккейных клюшек.

Победители футбольного турнира на новом поле получили сертификаты на приобретение спортивной формы и инвентаря. Самый главный приз в 100 тыс. рублей выиграли ученики местной школы.

Открытие спортивной площадки в селе Алтайское www.maria-ra.ru/

Где еще будут строить? На открытии спортивного комплекса в Алтайском Александр Ракшин сообщил, что в планы компании входит создание подобных объектов во всех крупных населенных пунктах, где работает «Мария-Ра». Площадки уже работают в Новоалтайске и Новокузнецке. В разработке находятся еще 10 аналогичных проектов.

Как будут использовать площадку?

Современная хоккейная коробка появилась в Алтайском как нельзя кстати. В следующем году район принимает зимнюю олимпиаду сельских спортсменов. Все матчи по хоккею будут проходить во дворе школы № 5. Здесь же разместятся и сами спортсмены.

Остальные объекты к приему соревнований тоже готовы, заверяют местные власти.