1 августа
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Спорт

Проект «Летний дворовый инструктор» продолжает действовать в Барнауле

Опытные тренера проводят бесплатные тренировки с детьми и подростками от 6 до 18 лет. Также со студентами и молодежью в возрасте от 20 до 40 лет.

Парк спорта в Барнауле. 2016 год.
Парк спорта в Барнауле. 2016 год.
Евгения Родочинская

Тренировки проходят на открытом воздухе. Программа занятий включает в себя общую физическую подготовку, игры, различные оздоровительные методики.

Проект реализуется во всех районах города. В августе тренировки продолжатся, сообщает мэрия Барнаула.

Железнодорожный район:

- Спортивная площадка ул.Телефонная, 54, вторник, среда с 18.00 часов до 20.00 часов, тренер – Шамехин Александр Владимирович;

- Стадион МБОУ «СОШ №37» ул.Георгия Исакова, 120а, понедельник, вторник с 10.00 до 12.00 часов, тренер – Пушкарев Виталий Александрович.

Индустриальный район:

- Стадион МБОУ «СОШ №118» ул.Благовещенская,11, понедельник, среда, пятница с 11.00 до 13.00, тренер - Михайлов Дмитрий Сергеевич;

- Футбольное поле КГБУ СП «СШОР по футболу Алексея Смертина» ул.Энтузиастов,12в, понедельник, вторник, четверг с 11.00 до 13.00, тренер - Игнатенко Алексей Андреевич;

- Спортивная площадка по адресу: с.Власиха, ул.Спортивная,1а-1л, вторник, среда, четверг с 14.00 до 16.00, тренер - Диринг Василий Васильевич.

Ленинский район:

- Стадион МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №97 имени дважды Героя СССР П.А.Плотникова», с.Гоньба, ул.Советская, 1а, понедельник, среда, пятница с 17.00 до 19.00 часов, тренер – Головков Антон Владимирович;

- Стадион МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72», ул.Научный Городок, 38, понедельник, среда, пятница с 10.00 до 12.00 часов, тренер – Киржаева Олеся Валерьевна;

- Спортивная дворовая площадка, ул.Георгия Исакова, 232, понедельник с 13.00 до 15.00 часов, среда, пятница с 11.30 до 13.30 часов, тренер – Игнатенко Алексей Андреевич.

Октябрьский район:

- ул.Смольная, 46, вторник – с 11.00 до 13.00 часов, среда, четверг – с 17.00 до 19.00, тренер – Голуб Антон Владимирович;

- ул.Маяковского, 25, понедельник, среда с 17.00 часов до 19.00, тренер – Чепкасов Евгений Викторович;

- ул.Профинтерна, 32а, понедельник, среда, пятница с 19.00 до 21.00 часов, тренер – Николашкина Алена Валерьевна;

- ул.Эмилии Алексеевой, 10, понедельник, среда, пятница с 18.00 часов до 20.00, тренер – Пономарев Сергей Андреевич;

- ул.Малахова, 19, понедельник, среда, четверг с 13.00 до 15.00 часов, тренер – Павлов Николай Николаевич.

Центральный район:

- МБОУ «Гимназия №22», пер.Ядринцева, 76, вторник, четверг, суббота с 18.00 до 20.00 часов, тренер – Даревская Яна Владимировна;

- МБОУ «СОШ №24», ул.Кутузова, 18, понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 12.00, тренер – Журавлева Ольга Борисовна;

- МБОУ «СОШ №93», с.Лебяжье, ул.Школьная, 65, понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 12.00, тренер – Бабичук Александра Георгиевна.

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