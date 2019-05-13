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Спорт

Путин раскрыл секрет своего успеха в хоккее

Президент РФ Владимир Путин назвал причину, по которой хоккейная команда, в которой он играет, часто одерживает победы.

Перед началом Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Перед началом Ночной хоккейной лиги в Сочи.
kremlin.ru

По мнению главы государства, хоккеисты — звезды, мастера своего дела.

«Они же гениальные игроки, чемпионы мира, Олимпийских игр», — заявил президент в эфире телеканала «Россия 1».

Счет в матчах этой команды не играет большой роли, так как важен сам процесс игры. Ранее команда «Легенды хоккея», за которую играл Владимир Путин, в гала-матче Ночной хоккейной лиги победила со счетом 14:7. Причем 10 шайб в ворота противника забил Путин. <Между тем пресс-служба Кремля сообщает о 9 заброшенных шайбах>.

Ранее сообщалось, что Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги — он запнулся о красный ковер. Хоккеисты помогли главе государства подняться. После падения президент продолжил катиться вдоль трибун.

Гала-матч Ночной хоккейной лиги прошел в Сочи 10 мая. Владимир Путин выступил в составе команды «Легенды хоккея» под номером 11 против команды «Сборная НХЛ».

Между тем национальная сборная России успешно стартовала на чемпионате мира в Словакии, пишет ura.ru. Во втором матче ЧМ по хоккею Россия обыграла команду Австрии со счетом 5:0. В стартовой встрече против норвежцев россияне победили со счетом 5:2.

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