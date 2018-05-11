Путин забил пять шайб в ворота противника и подарил мальчику клюшку из кремлевской ёлки

10 мая в Сочи президент РФ Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Президент играл за команду "Легенды хоккея".
Встреча завершилась победой "Легенд" над соперниками из сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7, сообщает "Интерфакс". В первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами. Во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу. Всего Путин забросил пять шайб. По системе "гол+пас" президент набрал 8 очков.
Одному мальчику Владимир Путин вручил клюшку, пишет vesti.ru.
"Это тебе с кремлевской елки", — сказал глава российского государства.
Эти клюшки сделаны из утилизированной новогодней елки, которая стояла на праздниках в Кремле.
Товарищами Путина по команде "Легенды хоккея" стали и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу, прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, "русская ракета" Павел Буре и другие. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
По традиции глава государства был в красном свитере под номером 11.
Противниками президентской команды, выступающей в красной форме, стала сборная Ночной хоккейной лиги. В нее вошли, в частности, игроки команды "Флагман" из Ленинградской области, которая в этом году стала обладателем высшей награды КХЛ — Кубка Крутова. Вместе с ними в белых свитерах на лед вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и другие.
Спортивное состязание состоялось в ледовом дворце "Большой".
Что такое НХЛ?
Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи В.Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея.
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