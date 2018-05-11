Путин забил пять шайб в ворота противника и подарил мальчику клюшку из кремлевской ёлки

Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин на гала-матче НХЛ в Сочи. Фото: kremlin.ru.

Встреча завершилась победой "Легенд" над соперниками из сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7, сообщает "Интерфакс". В первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами. Во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу. Всего Путин забросил пять шайб. По системе "гол+пас" президент набрал 8 очков.

Одному мальчику Владимир Путин вручил клюшку, пишет vesti.ru.

"Это тебе с кремлевской елки", — сказал глава российского государства.

Эти клюшки сделаны из утилизированной новогодней елки, которая стояла на праздниках в Кремле.

Товарищами Путина по команде "Легенды хоккея" стали и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу, прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, "русская ракета" Павел Буре и другие. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По традиции глава государства был в красном свитере под номером 11.

Противниками президентской команды, выступающей в красной форме, стала сборная Ночной хоккейной лиги. В нее вошли, в частности, игроки команды "Флагман" из Ленинградской области, которая в этом году стала обладателем высшей награды КХЛ — Кубка Крутова. Вместе с ними в белых свитерах на лед вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и другие.

Спортивное состязание состоялось в ледовом дворце "Большой".

Что такое НХЛ?

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи В.Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея.