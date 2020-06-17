Путинские субсидии помогли возобновить ремонт в барнаульском Дворце спорта

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса в барнаульском Дворце спорта «Титов-Арена» начали готовиться к предстоящему хоккейному сезону. Об этом altapress.ru сообщил гендиректор спорткомплекса Евгений Якунин. Он назвал приблизительную дату, когда Дворец может открыть свои двери для посетителей.

По словам Якунина, сейчас в «Титов-Арене» проводится полировка акриловых стекол ограждений, ремонт бортов и другие мелкосрочные работы.

Приступить к ним удалось в том числе и за счет господдержки. Дворец спорта попал в список наиболее пострадавших от коронавируса секторов экономики и смог претендовать на субсидии, прозванные в народе «путинскими».

Евгений Якунин,

генеральный директор Дворца спорта «Титов-Арена»:

Помощь государства нам очень пригодилась.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Что будет сделано еще

В нынешнем году во Дворце спорта планируется продолжить обновление фасада. В частности, над центральным входом может появиться вывеска «Динамо», заменены парапеты. Материалы для их ремонта были закуплены еще в прошлом году.

Внутри продолжится обустройство раздевалок для спортсменов.

Дворец спорта «Титов-Арена» Анна Зайкова

Когда может заработать объект

Все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. В самом Дворце за точку отчета взяли 1 августа. По словам Евгения Якунина, если будет возможность открыться раньше, работы по обустройству будут ускорены.

В любом случае спорткомплекс ждет особого распоряжения правительства Алтайского края. Напомним, 7 июня в регионе был введен первый этап послаблений, который разрешил занятия спортом на открытом воздухе.

Что ожидает посетителей

Пока вся массовые развлекательная мероприятия во Дворце спорта перенесены на осень. Концерт «Би-2» — на 7 октября, Zivert — на 11 ноября. Посмотреть весь список артистов, которые выступят на самой большой площадке Барнаула, теперь можно на собственном сайте «Титов-Арены».

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Здесь же можно приобрести билеты с рассадкой по секторам, о чем посетители арены давно просили.