Путинские субсидии помогли возобновить ремонт в барнаульском Дворце спорта

По словам Якунина, сейчас в «Титов-Арене» проводится полировка акриловых стекол ограждений, ремонт бортов и другие мелкосрочные работы.
Приступить к ним удалось в том числе и за счет господдержки. Дворец спорта попал в список наиболее пострадавших от коронавируса секторов экономики и смог претендовать на субсидии, прозванные в народе «путинскими».
Евгений Якунин,
генеральный директор Дворца спорта «Титов-Арена»:
Помощь государства нам очень пригодилась.
Что будет сделано еще
В нынешнем году во Дворце спорта планируется продолжить обновление фасада. В частности, над центральным входом может появиться вывеска «Динамо», заменены парапеты. Материалы для их ремонта были закуплены еще в прошлом году.
Внутри продолжится обустройство раздевалок для спортсменов.
Когда может заработать объект
Все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. В самом Дворце за точку отчета взяли 1 августа. По словам Евгения Якунина, если будет возможность открыться раньше, работы по обустройству будут ускорены.
В любом случае спорткомплекс ждет особого распоряжения правительства Алтайского края. Напомним, 7 июня в регионе был введен первый этап послаблений, который разрешил занятия спортом на открытом воздухе.
Что ожидает посетителей
Пока вся массовые развлекательная мероприятия во Дворце спорта перенесены на осень. Концерт «Би-2» — на 7 октября, Zivert — на 11 ноября. Посмотреть весь список артистов, которые выступят на самой большой площадке Барнаула, теперь можно на собственном сайте «Титов-Арены».
Здесь же можно приобрести билеты с рассадкой по секторам, о чем посетители арены давно просили.