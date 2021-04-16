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Спорт

Головы с плеч. Что будет с барнаульскими футболистами, погоревшими на букмекерских ставках

15 апреля комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес вердикт пятерым футболистам «Динамо-Барнаул», которые совершали ставки на спортивные события в букмекерских конторах. Для части из них наказание оказалось достаточно жестким: с футболом им придется на время попрощаться.

Футболисты "Динамо-Барнаул" провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.
Футболисты "Динамо-Барнаул" провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.
Дмитрий Лямзин
1 Из-за чего начались проверки?

В ноябре 2020 года появились сообщения, что ряд игроков «Динамо-Барнаул» попали под подозрение РФС. Проверки проводились по фактам их участия в игре на тотализаторе. Дело в том, что данный вид деятельности профессиональным спортсменам полностью запрещен.

Нельзя делать ставки ни по каким видам спорта — это прописано в контрактах футболистов. Четыре месяца специальный департамент РФС вел расследование по этому поводу и, наконец, вынес свое решение.

Футболисты &quot;Динамо-Барнаул&quot; провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.
Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.
Дмитрий Лямзин
2 Кто наказан?

В списке провинившихся оказалось пять человек: защитники Виктор Хугаев, Владислав Хмелевский, Юрий Юдин, Ярослав Овсянников, Николай Шинкевич.

У Хугаева, Шинкевича и Хмелевского оказалось самое жесткое наказание — дисквалификация на год, шесть месяцев из которого будут условными. На оставшиеся полгода клуб разорвет с ними контракты.

Юрий Юдин и Ярослав Овсянников в команде останутся — их годичная дисквалификация оказалась условной.

Футболисты &quot;Динамо-Барнаул&quot; провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.
Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.
Дмитрий Лямзин
3 Есть ли возможность подать апелляцию?

Такой вариант у футболистов есть, но шансы вернуться в футбол высоки только у Николая Шинкевича. Дело в том, что ставки он делал еще будучи игроком любительского клуба и формально никакие запреты не нарушал.

С Виктором Хугаевым все сложнее: в его послужном списке оказалось более 40 ставок на различные матчи Российской премьер-лиги, Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА.

Владислав Хмелевский к букмекерскими играми увлекался несколько лет назад и делал ставки на игры зоны «Восток», где когда-то выступало «Динамо».

3 Были ли договорные матчи?

В ноябре 2020 года, когда разразился скандал, футболистов «Динамо-Барнаул» обвинили в организации договорного матча. Речь шла о встрече с «Новосибирском», которую наша команда проиграла со счетом 0:5.

Анонимка на &quot;Динамо-Барнаул&quot;.
Анонимка на «Динамо-Барнаул».
altapress.ru
Анонимка на &quot;Динамо-Барнаул&quot;.
Анонимка на «Динамо-Барнаул».
altapress.ru

На выезд тогда команда отправилась экспериментальным составом: большая часть основных игроков осталась дома из-за положительных тестов на COVID-19.

Но РФС это все равно показалось подозрительным — начались проверки. В Москву вызывали главного тренера команды Александра Суровцева и некоторых игроков. В итоге обвинения в «договорняке» не подтвердилось.

4 Что говорят в клубе?

Руководство клуба изначально заявляло, что проведет самую тщательную проверку по всем случаям и, если подозрения подтвердятся, накажут провинившихся.

Футболисты &quot;Динамо-Барнаул&quot; провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.
Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.
Дмитрий Лямзин

«В течение четырех месяцев совместно с РФС мы разбирались в непростой ситуации. Со спортсменами, которые наказаны реальными сроками дисквалификации, клуб „Динамо-Барнаул“ расторгнет контракты. После окончания срока дисквалификации у футболистов будет возможность вернуться в профессию», — прокомментировал вердикт комитета по этике РФС президент ФК «Динамо-Барнаул» Алексей Минин.

5 Что будет с составом?

На ближайшую домашнюю игру, которая состоится 17 апреля, Виктор Хугаев, Владислав Хмелевский и Николай Шинкевич уже не выйдут.

В клубе подчеркивают: серьезных проблем в составе из-за этого не возникнет. В заявке «Динамо-Барнаул» значатся 25 игроков, среди которых много молодежи. Шансов проявить себя у них теперь больше.

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