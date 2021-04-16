Головы с плеч. Что будет с барнаульскими футболистами, погоревшими на букмекерских ставках

1 Из-за чего начались проверки?

В ноябре 2020 года появились сообщения, что ряд игроков «Динамо-Барнаул» попали под подозрение РФС. Проверки проводились по фактам их участия в игре на тотализаторе. Дело в том, что данный вид деятельности профессиональным спортсменам полностью запрещен.

Нельзя делать ставки ни по каким видам спорта — это прописано в контрактах футболистов. Четыре месяца специальный департамент РФС вел расследование по этому поводу и, наконец, вынес свое решение.