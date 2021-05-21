Разбор. Что обязательно взять с собой и как лучше одеться на этап Кубка мира по гребле в Барнауле

1 Как одеться?

В ближайшие два дня — лучше потеплее, учитывая, что на улице придется провести как минимум 3−4 часа. 21 мая в Барнауле днем будет облачно и около 14−15 градусов. 22 мая чуть-чуть теплее. Но надо помнить, что гребной канал — объект на воде, и около него все равно будет прохладно.

От ветра и дождя (а он тоже не исключен) защитит дождевик или непромокаемая куртка. Прихватите с собой и плед, в который при случае можно всегда укутаться.