Разбор. Где и когда удобнее смотреть этап Кубка мира по гребле в Барнауле

1 Когда начнутся финалы?

С 20 по 23 мая в Барнаул пройдут два международных соревнования. Первое — это олимпийская квалификация, победители которой смогут претендовать на попадание на игры в Токио-2020, перенесенные с прошлого года. Всего таких путевок на Алтае разыграно будет шесть.

20 мая с 10.00 до 11.55 и с 14.00 до 16.40 будет проходить предварительный отбор.

Финальные «олимпийские» заезды состоятся на следующий день, 21 мая с 14.00 до 15.30.