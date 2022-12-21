Разыгрывай, не тормози! Как поживает барнаульский баскетбол и где его смотреть в декабре

В честь Всемирного дня баскетбола altapress.ru рассказывает, как с ним обстоят дела в Барнауле: какой клуб играет, почему «АлтайБаскет» прекратил свое существование и будут ли в ближайшие дни игры в городе.

Пристанище профессионального барнаульского баскетбола — где оно?

У краевой столицы на данный момент есть свой профессиональный клуб по баскетболу БК «Барнаул». Он является приемником БК «АлтайБаскет», который прекратил свое существование в 2020 году из-за долгов перед Российской федерацией баскетбола и кредиторами.

«Барнаул» — главная баскетбольная команда Алтайского края. Главный ее тренер — Олег Тен, а директор клуба — Виталий Мантлер.

К баскетбольному клубу относится АСБ — крупнейшая студенческая спортивная лига России и Европы по количеству команд. Она ежегодно проводит более четырех тысяч матчей с участием 800 мужских и женских команд в 69 регионах России.

Также на базе клуба основали СШОР «АлтайБаскет», который занимается подготовкой юных баскетболистов.

Ежегодно 21 декабря во всем мире отмечают День рождения баскетбола. В 1891 году в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде состоялся первый в истории баскетбольный матч.

Баскетбольный матч. vk.com/bc_barnaul

Какое место у барнаульской команды в российском баскетболе?

Слава барнаульцев пошла с «АлтайБаскета», который трижды побеждал в Первой лиге СФО. В сезоне 2009/2010 команда выиграла регулярный чемпионат и поехала на финал Первой лиги в Тулу. В заключительном матче финального турнира «АлтайБаскет» обыграл Владикавказ со счетом 105:72. Третье место дало клубу попасть в Высшую лигу первенства России.

Далее «АлтайБаскет» попал в Суперлигу, потом в Суперлигу-2. Когда БК «Барнаул» стал приемником, его заявили в Суперлигу-2, которая участвовала в Чемпионате России по баскетболу и выиграла в первом сезоне золото.

Что такое Лига в баскетболе? Это высший дивизион в клубной структуре российского мужского баскетбола.

Баскетбольный матч. vk.com/bc_barnaul

Ближайшие игры «Барнаула»

22 декабря в барнаульском спорткомплексе «Победа» пройдет игра Суперлиги PARI Чемпионата России. «Барнаул» будет играть против «Новосибирска». Игра начнется в 19:00.

Там же пройдет игра 1/8 финала Winline Кубка России 27 декабря. «Барнаул» выступит против московской «Руны». Игра начнется в 19:00.

Баскетбольный матч. vk.com/bc_barnaul

Факт Самый долгий в мире матч по баскетболу длился два с половиной дня между студенческими командами Атлантического дивизиона американской лиги NCAA «Дюк» и «Северная Каролина». Они установили мировой рекорд в номинации «самая длинная беспрерывная игра». «Дюк» одержал победу со счетом 3 688:3 444