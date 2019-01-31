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Спорт
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Родители барнаульских гимнасток возмутились из-за холода в зале для «Кубка губернатора»

Жительница Барнаула Мария пожаловалась в редакцию altapress.ru на условия, в которых будут проводить «Кубок губернатора Алтайского края» по художественной гимнастике. Женщина рассказала, что дети будут вынуждены заниматься в холоде: спорткомплекс плохо отапливается, а соревнования выпадают на период лютых морозов.

В Барнауле прошел открытый чемпионат Алтайского края по художественной гимнастике.
В Барнауле прошел открытый чемпионат Алтайского края по художественной гимнастике.
Анна Зайкова

Что не так с залом для соревнований

Соревнования по художественной гимнастике будут проходить с 1 по 3 февраля в зале спортивного комплекса «Эланс». Выступать на них будут девочки 12 лет и младше.

Мария,
жительница Барнаула:

Зал спорткомплекса «Эланс» представляет собой огромный ангар под крышей-куполом. Летом эта крыша нагревается так, что дети падают в обморок от духоты, а зимой температура в зале настолько низкая, что стоит тепловая пушка. На соревнованиях в ноябре пушка уже не справлялась. Ее направили на ковер, где выступали дети, при этом в зоне разминки было очень холодно. Зрители и организаторы соревнований сидели в верхней одежде и зимней обуви, а дети разминались в получешках с голыми ногами.

На выходных в Барнауле прогнозируют сильные морозы: до -41 ночью и до -30 днем. Обеспокоенные родители гимнасток уже связались со спортивными чиновниками, но их уверяют, что все будет нормально.

Мария,
жительница Барнаула:

Кто вообще согласовал проведение соревнований в этом зале, когда в городе есть прекрасный теплый зал «Жемчужины Алтая» и зал спорткомплекса «Победа»? Почему наши дети должны мерзнуть, в то время как организаторы соревнований будут сидеть в шубах и сапогах? Родители оказывают спонсорскую помощь на каждые соревнования (в среднем 1000 рублей со спортсменки), и мы хотим, чтобы эти соревнования проводились в комфортных для детей условиях. В зале, где, как минимум, тепло.

Соревнования по художественной гимнастике.
Соревнования по художественной гимнастике.
Анна Зайкова

Что говорят власти

Министр спорта Алтайского края Алексеем Перфильев сообщил altapress.ru, что претензии родителей обоснованы. Краевые власти договариваются с городскими об альтернативе.

Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:

Я знаком с этим залом, там действительно летом душно, а зимой прохладно. Сейчас организаторы прикладывают все усилия для того, чтобы обеспечить нормальные условия для детей. В плане площадки все было согласовано заранее, поэтому перенести мероприятие в другое место не получится. Но в течение года мы планируем выйти на проведение соревнований в «Победе».

Раньше нас останавливала слишком высокая плата, но сейчас мы достигли договоренности с городом в этом вопросе. Мы планируем подписать соглашение, в котором будет предусмотрена та плата, которая позволит нам проводить такие мероприятия в лучших залах нашего города.

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