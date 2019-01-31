Родители барнаульских гимнасток возмутились из-за холода в зале для «Кубка губернатора»

Жительница Барнаула Мария пожаловалась в редакцию altapress.ru на условия, в которых будут проводить «Кубок губернатора Алтайского края» по художественной гимнастике. Женщина рассказала, что дети будут вынуждены заниматься в холоде: спорткомплекс плохо отапливается, а соревнования выпадают на период лютых морозов .

Что не так с залом для соревнований

Соревнования по художественной гимнастике будут проходить с 1 по 3 февраля в зале спортивного комплекса «Эланс». Выступать на них будут девочки 12 лет и младше.

Мария,

жительница Барнаула:

Зал спорткомплекса «Эланс» представляет собой огромный ангар под крышей-куполом. Летом эта крыша нагревается так, что дети падают в обморок от духоты, а зимой температура в зале настолько низкая, что стоит тепловая пушка. На соревнованиях в ноябре пушка уже не справлялась. Ее направили на ковер, где выступали дети, при этом в зоне разминки было очень холодно. Зрители и организаторы соревнований сидели в верхней одежде и зимней обуви, а дети разминались в получешках с голыми ногами.

На выходных в Барнауле прогнозируют сильные морозы: до -41 ночью и до -30 днем. Обеспокоенные родители гимнасток уже связались со спортивными чиновниками, но их уверяют, что все будет нормально.

Мария,

жительница Барнаула:

Кто вообще согласовал проведение соревнований в этом зале, когда в городе есть прекрасный теплый зал «Жемчужины Алтая» и зал спорткомплекса «Победа»? Почему наши дети должны мерзнуть, в то время как организаторы соревнований будут сидеть в шубах и сапогах? Родители оказывают спонсорскую помощь на каждые соревнования (в среднем 1000 рублей со спортсменки), и мы хотим, чтобы эти соревнования проводились в комфортных для детей условиях. В зале, где, как минимум, тепло.

Соревнования по художественной гимнастике. Анна Зайкова

Что говорят власти

Министр спорта Алтайского края Алексеем Перфильев сообщил altapress.ru, что претензии родителей обоснованы. Краевые власти договариваются с городскими об альтернативе.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Я знаком с этим залом, там действительно летом душно, а зимой прохладно. Сейчас организаторы прикладывают все усилия для того, чтобы обеспечить нормальные условия для детей. В плане площадки все было согласовано заранее, поэтому перенести мероприятие в другое место не получится. Но в течение года мы планируем выйти на проведение соревнований в «Победе». Раньше нас останавливала слишком высокая плата, но сейчас мы достигли договоренности с городом в этом вопросе. Мы планируем подписать соглашение, в котором будет предусмотрена та плата, которая позволит нам проводить такие мероприятия в лучших залах нашего города.