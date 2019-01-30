До -44: Алтайский край накроют лютые морозы

Погода в Алтайском крае 31 января:
ночью:
- -16…-21 градусов, местами в предгорных и восточных районах −23…−28 градусов,
- без осадков, в ночные часы местами изморозь, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с с усилением до 10−15 м/с.
днем:
- -13…-18 градусов, в южных районах −8…−13 градусов с похолоданием в течение дня,
- местами в северных районах небольшой снег, метель, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица,
- ветер северный, 3−8 м/с с усилением до 10−15 м/с.
Погода в Алтайском крае 1 февраля:
ночью:
- -26…-31 градус, в предгорных районах до -21,
- местами в южных и восточных районах небольшой снег, метель, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер северный, 5−10 м/с с усилением до 11−16 м/с.
днем:
- -26…-31 градус, в предгорьях до -21,
- в предгорных районах небольшой снег, метель, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер северный, 5−10 м/с с усилением до 11−16 м/с
Погода в Алтайском крае 2 февраля:
ночью:
- -34…-39 градусов, местами до -44,
- без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер переменный, 2−7 м/с
днем:
- -27…-32 градусов, в южных районах −20…−25,
- без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер переменный, 2−7 м/с
В Барнауле в ночь на 1 февраля: −35…−37 градусов, в ночь на 2 февраля: −37…−39 градусов. Холодно будет и днем 1 и 2 февраля: −28…−30 градусов.
Напомним, суровые морозы прогнозируют во многих регионах Сибири. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха будет на 12−14 градусов ниже нормы. Суровые морозы ожидаются на юге Западной Сибири, в частности — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Хакасии и Красноярском крае.