До -44: Алтайский край накроют лютые морозы

В Алтайском крае с 31 января по 2 февраля столбик термометра опустится ниже -40 градусов, местам похолодает до -44 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае 31 января:

ночью:

-16…-21 градусов , местами в предгорных и восточных районах −23…−28 градусов,

местами в предгорных и восточных районах −23…−28 градусов, без осадков , в ночные часы местами изморозь , на дорогах гололедица,

в ночные часы местами изморозь на дорогах гололедица, ветер юго-западный , 3−8 м/с с усилением до 10−15 м/с.

днем:

-13…-18 градусов , в южных районах −8…−13 градусов с похолоданием в течение дня,

в южных районах −8…−13 градусов с похолоданием в течение дня, местами в северных районах небольшой снег , метель , в утренние часы местами изморозь , на дорогах гололедица,

метель в утренние часы местами изморозь на дорогах гололедица, ветер северный , 3−8 м/с с усилением до 10−15 м/с.

Погода в Алтайском крае 1 февраля:

ночью:

-26…-31 градус , в предгорных районах до -21,

в предгорных районах до -21, местами в южных и восточных районах небольшой снег , метель , местами изморозь , туман , на дорогах гололедица,

метель местами изморозь туман на дорогах гололедица, ветер северный , 5−10 м/с с усилением до 11−16 м/с.

днем:

-26…-31 градус , в предгорьях до -21,

в предгорьях до -21, в предгорных районах небольшой снег , метель , утром местами изморозь , туман , на дорогах гололедица,

метель утром местами изморозь туман на дорогах гололедица, ветер северный , 5−10 м/с с усилением до 11−16 м/с

Погода в Алтайском крае 2 февраля:

ночью:

-34…-39 градусов , местами до -44,

местами до -44, без осадков , местами изморозь , туман , на дорогах гололедица,

местами изморозь туман на дорогах гололедица, ветер переменный , 2−7 м/с

днем:

-27…-32 градусов , в южных районах −20…−25,

в южных районах −20…−25, без осадков , утром местами изморозь , туман , на дорогах гололедица,

утром местами изморозь туман на дорогах гололедица, ветер переменный , 2−7 м/с

В Барнауле в ночь на 1 февраля: −35…−37 градусов, в ночь на 2 февраля: −37…−39 градусов. Холодно будет и днем 1 и 2 февраля: −28…−30 градусов.

Напомним, суровые морозы прогнозируют во многих регионах Сибири. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха будет на 12−14 градусов ниже нормы. Суровые морозы ожидаются на юге Западной Сибири, в частности — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Хакасии и Красноярском крае.