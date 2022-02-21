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Спорт

Роднина удивилась, что Валиеву называют главным героем сборной на Играх

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему того, кто может считаться главным героем сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Коньки.
Коньки.
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«Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов. Называют Валиеву? Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде. То, что на нее выпало — катастрофа: для нее лично, для фигурного катания и олимпийской команды. Я бы не хотела быть таким героем Олимпиады», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Что произошло

Во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал, пишет Газета.Ru.

В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. В последний момент ей разрешили принять участие в личном турнире.

На Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Награждение отложено до окончания расследования.

В личных соревнованиях она заняла четвертое место, пропустив вперед себя японскую фигуристку, а также двух россиянок — Александру Трусову и Анну Щербакову.

Между тем стало известно, что Валиеву представят к государственной награде.

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