Российская чемпионка-красотка показала тренировку на балконе в нижнем белье

Спортсменка присоединилась к челленджу «Оставайся дома», который набрал популярность в связи с распространением коронавируса Covid-19, пишет Lenta.Ru.
Ефимова pic.twitter.com/N8vtpZkEnR— Великий Твитсби (@greattvetor) March 22, 2020
Она предложила присоединиться к акции пловцам Владимиру Морозову и Андрею Никитченко, президенту национальной федерации баскетбола Андрею Кириленко и другим фолловерам.
Юлию часто в СМИ называют самой красивой спортсменкой. Многие отмечают, что с такой внешностью спортсменке смело можно работать моделью или актрисой. Девушка периодически выкладывает фотографии в разных купальниках в соцсетях.
Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.