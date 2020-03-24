Российская чемпионка-красотка показала тренировку на балконе в нижнем белье

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в соцсеть видео тренировки в нижнем белье на балконе.

Спортсменка присоединилась к челленджу «Оставайся дома», который набрал популярность в связи с распространением коронавируса Covid-19, пишет .

Она предложила присоединиться к акции пловцам Владимиру Морозову и Андрею Никитченко, президенту национальной федерации баскетбола Андрею Кириленко и другим фолловерам.

Юлию часто в СМИ называют самой красивой спортсменкой. Многие отмечают, что с такой внешностью спортсменке смело можно работать моделью или актрисой. Девушка периодически выкладывает фотографии в разных купальниках в соцсетях.

Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.