Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта -3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

Российская чемпионка мира по плаванию прокомментировала запрет на секс на предстоящей Олимпиаде в Токио

Трехкратный призер летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала ограничения, которые будут введены на предстоящих Играх в Токио, пишет «Чемпонат».

Юлия Ефимова.
Юлия Ефимова.
instagram.com/sovsportru

Спортсменку спросили: «На Играх будет масса коронавирусных ограничений: запрет на посещение других соревнований, вылазки в туристические места и даже секс. Пугает?»

«Неприятно, что не получится никуда выйти, но лучше уж провести Олимпиаду так, чем никак. Подождите, вы сказали про запрет на секс? Ха-ха, мне не до этого на соревнованиях. И многим спортсменам тоже. Обидно, конечно, что не получится посещать другие соревнования. В 2016 году после своих выступлений мы ходили и до конца Олимпийских игр болели за наших ребят», — отметила спортсменка.

Она также предположила, что в итоге ей, скорее всего, придется просто уезжать и смотреть соревнования по телевизору.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость