Российская чемпионка мира по плаванию прокомментировала запрет на секс на предстоящей Олимпиаде в Токио

Спортсменку спросили: «На Играх будет масса коронавирусных ограничений: запрет на посещение других соревнований, вылазки в туристические места и даже секс. Пугает?»

«Неприятно, что не получится никуда выйти, но лучше уж провести Олимпиаду так, чем никак. Подождите, вы сказали про запрет на секс? Ха-ха, мне не до этого на соревнованиях. И многим спортсменам тоже. Обидно, конечно, что не получится посещать другие соревнования. В 2016 году после своих выступлений мы ходили и до конца Олимпийских игр болели за наших ребят», — отметила спортсменка.