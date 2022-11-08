Российская гимнастка-чемпионка уехала в Германию и сменит спортивное гражданство

18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом и уже получила немецкий паспорт.
Сейчас она подает документы для приема на тренировочную базу. Гимнастка подчеркнула, что хочет продолжить карьеру именно в Германии, пишет Lenta.ru.
Два дня назад гимнастка выступила на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт».
Актив медалей
Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.
Ранее Ирина Роднина назвала глупостью предложение депутата приравнять смену гражданства к госизмене. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала предложение депутата Романа Терюшкова в своем Telegram-канале приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.