Российская гимнастка-чемпионка уехала в Германию и сменит спортивное гражданство

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров, россиянка Анастасия Симакова сменит спортивное гражданство на немецкое, сообщает Stuttgarter Nachrichten .

18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом и уже получила немецкий паспорт.

Сейчас она подает документы для приема на тренировочную базу. Гимнастка подчеркнула, что хочет продолжить карьеру именно в Германии, пишет Lenta.ru.

Два дня назад гимнастка выступила на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт».

Актив медалей

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.

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