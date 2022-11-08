8 ноября
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Спорт

Российская гимнастка-чемпионка уехала в Германию и сменит спортивное гражданство

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров, россиянка Анастасия Симакова сменит спортивное гражданство на немецкое, сообщает Stuttgarter Nachrichten.

Паспорта.
Паспорта.
Фото предоставлено ООО "Фикси"

18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом и уже получила немецкий паспорт.

Сейчас она подает документы для приема на тренировочную базу. Гимнастка подчеркнула, что хочет продолжить карьеру именно в Германии, пишет Lenta.ru.

Два дня назад гимнастка выступила на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт».

Актив медалей

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.

Ранее Ирина Роднина назвала глупостью предложение депутата приравнять смену гражданства к госизмене. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала предложение депутата Романа Терюшкова в своем Telegram-канале приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

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