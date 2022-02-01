1 февраля
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Спорт

Российская лыжница доплатила за бизнес-класс при перелете в Пекин на Игры

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала в соцсети, что доплатила за бизнес-класс при перелете в Пекин для участия в Олимпийских играх — 2022.

В самолете.
В самолете.
СС0

«При перелете из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever! Я довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, а своей семьи у меня пока нет. Зато, в отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь 9 часов (думаю, не атлету тоже — не знаю, не пробовала) — а в „бизнесе“ можно выспаться. Что и было сделано», — написала спортсменка.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост, пишет Газета.Ru.

«Ника, ты первый спортсмен в стране, который или которая потратила свои деньги на перелет! Это достойно Книги Гиннесса», — написал спортивный комментатор Губерниев оставил комментарий под постом лыжницы.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что надежда сборной по биатлону ушла на карантин и в Играх участвовать не будет.

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