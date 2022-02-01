Российская лыжница доплатила за бизнес-класс при перелете в Пекин на Игры

«При перелете из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever! Я довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, а своей семьи у меня пока нет. Зато, в отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь 9 часов (думаю, не атлету тоже — не знаю, не пробовала) — а в „бизнесе“ можно выспаться. Что и было сделано», — написала спортсменка.