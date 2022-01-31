Надежда сборной по биатлону ушла на карантин и в Играх участвовать не будет

Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус в Пекине. Сейчас она находится на изоляции в карантинном отеле, сообщает РИА Новости .

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Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет подали запрос на замену в составе команды.

Предварительно, в Китай вызовут Евгению Буртасову, которая является первой запасной, пишет bfm.ru.

Васнецовой 24 года, она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Универсиады 2019 года в одиночной смешанной эстафете.

Ранее в сборной России по биатлону выявили случай ковида — у руководителя сервис-группы сборной России по биатлону Александра Печерского.

Ранее сообщалось, что в олимпийской сборной России выявлено семь случаев заражения ковидом. Под угрозой выступление в Пекине бобслеистов, скелетонистов, фигуристов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР).