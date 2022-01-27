В сборной России по биатлону выявили случай ковида

У руководителя сервис-группы сборной России по биатлону Александра Печерского выявлен коронавирус. Его тест дал положительный результат, сообщает ТАСС .

Печерский не поедет на Олимпиаду в Пекине. Его заменит Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Тесты остальных членов сборной отрицательные, отмечает «Чемпионат». Четыре человека из сборной России по биатлону не прилетели в Пекин из-за отсутствия QR-кода.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР), пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что в олимпийской сборной России выявлено семь случаев заражения ковидом. Под угрозой выступление в Пекине бобслеистов, скелетонистов, фигуристов.