Российская пловчика подразнила подписчиков фото в сексуальном кружевном топе

«Ты меня всегда видишь как-то по-другому или наоборот настоящей? Я сама еще не определилась, но мне нравится», — написала спортсменка.

Подписчики оставили восторженные комментарии: «Королева красоты Юлия Ефимова», «Как можно с вами вместе поплавать?», «Самая красивая и сексуальная пловчиха forever».

Ранее спортсменка прокомментировала запрет на секс на предстоящей Олимпиаде в Токио.

Спортсменку спросили: «На Играх будет масса коронавирусных ограничений: запрет на посещение других соревнований, вылазки в туристические места и даже секс. Пугает?»

«Неприятно, что не получится никуда выйти, но лучше уж провести Олимпиаду так, чем никак. Подождите, вы сказали про запрет на секс? Ха-ха, мне не до этого на соревнованиях. И многим спортсменам тоже. Обидно, конечно, что не получится посещать другие соревнования. В 2016 году после своих выступлений мы ходили и до конца Олимпийских игр болели за наших ребят», — отметила спортсменка.

Награды

Ефимова шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.