Российская спортсменка рассказала, почему не пошла на встречу с Путиным в Кремле

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая на Олимпиаде-2020 в Токио выиграла золото, объяснила, почему пропустила встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

11 сентября в Кремле состоялась встреча главы государства с победителями и призерами Игр в Токио. Золотым медалистам на мероприятии вручали государственные награды.

Олимпийская чемпионка объяснила свое отсутствие на мероприятии большим количеством соревнований после приезда из столицы Японии.

«Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона», — цитирует спортсменку ТАСС.

Ласицкене сообщила, что пока не получила машину BMW X5, которую вручали всем победителям турнира, пишет News.ru.

Мария Ласицкене на Олимпиаде выиграла в прыжках в высоту. Трёхкратная чемпионка мира взяла в финале высоту 2,04 м.

Между тем завоевавшая серебро гимнастка Дина Аверина получила в подарок «золотой» автомобиль BMW. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Международная федерация гимнастики должна обнародовать протоколы по итогам судейства выступления российских гимнасток на Олимпиаде-2020.