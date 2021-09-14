14 сентября 12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Российская спортсменка рассказала, почему не пошла на встречу с Путиным в Кремле

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая на Олимпиаде-2020 в Токио выиграла золото, объяснила, почему пропустила встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Олимпиада.
Олимпиада.
kremlin.ru

11 сентября в Кремле состоялась встреча главы государства с победителями и призерами Игр в Токио. Золотым медалистам на мероприятии вручали государственные награды.

Олимпийская чемпионка объяснила свое отсутствие на мероприятии большим количеством соревнований после приезда из столицы Японии.

«Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона», — цитирует спортсменку ТАСС.

Ласицкене сообщила, что пока не получила машину BMW X5, которую вручали всем победителям турнира, пишет News.ru.

Мария Ласицкене на Олимпиаде выиграла в прыжках в высоту. Трёхкратная чемпионка мира взяла в финале высоту 2,04 м.

Между тем завоевавшая серебро гимнастка Дина Аверина получила в подарок «золотой» автомобиль BMW. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Международная федерация гимнастики должна обнародовать протоколы по итогам судейства выступления российских гимнасток на Олимпиаде-2020.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость