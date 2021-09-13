Завоевавшая серебро гимнастка получила в подарок «золотой» автомобиль BMW

Выигравшая «серебро» на Играх в Токио Дина Аверина опубликовала в Instagram фотографию автомобиля BMW X5, который ей подарил Фонд поддержки олимпийцев.

При этом машина такой модели полагается победителям Олимпиады, а серебряные и бронзовые медалисты получили BMW X3.

Российским призерам Олимпиады дарили автомобили BMW X5 только за I место.Но гимнастка Дина Аверина, ставшая серебряным призером из-за скандального решения судий, также получила ключи от BMW X5



Другие серебряные и бронзовые призёры получили в Кремле BMW X3 различных комплектаций pic.twitter.com/iBpiXpQyZN — Ученик Штирлица (@moments_Spring) September 11, 2021

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Международная федерация гимнастики должна обнародовать протоколы по итогам судейства выступления российских гимнасток на Олимпиаде-2020.

При этом глава государства отметил, что после скандала в Токио российские спортсмены «крепче будут», пишет «Росбалт».

Что произошло

На Олимпиаде-2020 в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без «золота». Дина Аверина уступила в борьбе за награду израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина осталась без медали, заняв четвертое место.

Как отмечают спортивные эксперты, программа, показанная Ашрам, была сложнее, нежели у ее российской конкурентки. А за потерю ленты судьи сняли предусмотренное спортивным регламентом «балльную сумму».

После Дина Аверина, выигравшая «серебро» на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике, призвала прекратить травлю в интернете израильтянки Линой Ашрам.