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Спорт

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

Боксеры сборной России отказались принимать участие в летней Олимпиаде в Токио из-за санкций, наложенных на страну Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает РИА «Новости».

Турнир по боксу "Великий бой на великом Алтае - 2019".
Турнир по боксу "Великий бой на великом Алтае - 2019".
Ирина Пергаева.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.

«Для нас это самое главное! Национальная сборная отказалась ехать на Олимпийские игры», — подчеркнул Кремлев.

По его словам, все боксеры просят оспорить санкции WADA через суды. «Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения», — отметил руководитель федерации.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполком WADA утвердило рекомендации комитета организации по соответствию. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса — это повлекло запрет на проведение в стране международных соревнований.

Кроме того, российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом на крупных турнирах. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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