Российские теннисистки решили набраться сил в шикарных банях санатория на Алтае

Поправить здоровье на Алтае приехали мастера спорта Анастасия Тихонова, Влада Коваль, Евгения Бурдина и мастер спорта международного класса Александра Панова, рассказали в санатории.
«Большой спорт не обходится без травм, у каждого спортсмена есть свои проблемы, которые мы постараемся здесь решить. У вас отличные процедуры, особенно водные, шикарный бассейн, бани. Очень понравились врачи санатория: отзывчивые, приятные в общении, всегда внимательно выслушают и на основе выявленных проблем назначат лечение», — поделилась впечатлениями тренер Евгения Манюкова.
Не оставила равнодушными теннисисток и красота Алтая.
«И воздух потрясающий. Поэтому, я считаю, для наших девушек здесь очень хорошо пройдет восстановление, оздоровление, создадим задел на следующий сезон. Надеемся, что еще не раз вернемся сюда снова», — добавила тренер.
После Белокурихи спортсменки вернутся домой, а потом направятся на сборы в Кисловодск, где начнут готовиться к следующему сезону.