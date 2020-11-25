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Спорт

Российские теннисистки решили набраться сил в шикарных банях санатория на Алтае

Представительницы большого тенниса под руководством заслуженного тренера России Евгении Манюковой приехали в санаторий «Россия» в Белокурихе, чтобы восстановить силы. Особенно по душе спортсменкам пришлись водные процедуры.

Теннис.
Теннис.
Фото: СС0

Поправить здоровье на Алтае приехали мастера спорта Анастасия Тихонова, Влада Коваль, Евгения Бурдина и мастер спорта международного класса Александра Панова, рассказали в санатории.

«Большой спорт не обходится без травм, у каждого спортсмена есть свои проблемы, которые мы постараемся здесь решить. У вас отличные процедуры, особенно водные, шикарный бассейн, бани. Очень понравились врачи санатория: отзывчивые, приятные в общении, всегда внимательно выслушают и на основе выявленных проблем назначат лечение», — поделилась впечатлениями тренер Евгения Манюкова.

Представительницы большого тенниса отдыхают на Алтае.
Представительницы большого тенниса отдыхают на Алтае.
предоставлено санаторием «Россия»

Не оставила равнодушными теннисисток и красота Алтая.

«И воздух потрясающий. Поэтому, я считаю, для наших девушек здесь очень хорошо пройдет восстановление, оздоровление, создадим задел на следующий сезон. Надеемся, что еще не раз вернемся сюда снова», — добавила тренер.

После Белокурихи спортсменки вернутся домой, а потом направятся на сборы в Кисловодск, где начнут готовиться к следующему сезону.

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