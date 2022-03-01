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Спорт

Российских фигуристов отстранили от чемпионата мира

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине, сообщается на сайте организации.

Коньки.
Коньки.
Архив сайта 5ine.ru

Спортсмены не смогут принять участие в ближайших соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку, пишет РБК.

«Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований совет ISU принял решение, что никакие спортсмены, принадлежащие к членам ISU в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Белоруссии (Союз конькобежцев Белоруссии), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU. То же самое относится к официальным лицам», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в конце марта во Франции.

Накануне МОК из-за событий на Украине рекомендовал не допускать россиян и белорусов ко всем турнирам.

Также стало известно, что Международная федерация хоккея приостановила участие российских и белорусских сборных и клубов в турнирах. А ФИФА и УЕФА «забанили» российский футбол.

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