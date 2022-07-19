Российский хоккеист попросил суд отменить его призыв в армию

Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».
1 июля стало известно о задержании 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата, пишет bfm.ru.
В данный момент спортсмен находится в воинской части в Архангельской области и, как отмечал адвокат Пономарев, «как может поддерживает физическую форму» и надеется «послужить стране в качестве хоккеиста».
Сообщалось также, что серебряного призера Олимпийских игр в Пекине полиция отвезла в один из военкоматов Петербурга сразу после индивидуальной тренировки в Ледовом дворце.
В военкомате Федотову стало плохо, его увезли оттуда на «скорой».
Иван Федотов по итогам прошлого сезона был признан лучшим голкипером розыгрыша Кубка Гагарина. Вратарь провел 22 матча в плей-офф, в которых отразил 93,7% бросков по своим воротам.