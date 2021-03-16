Российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову

Инцидент произошел 12 марта в Ярославле — в матче плей-офф МХЛ между «Динамо» и «Локо».

Шайба попала в голову, после чего Тимура в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи три дня боролись за жизнь спортсмена.

«Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура <…> Навсегда в „Динамо“. Навечно в наших сердцах», — говорится в сообщении команды на официальной странице.

Матчи МХЛ и КХЛ, которые пройдут 16, 17 и 18 марта, начнутся с минуты молчания.

Как отмечают в паблике «Ядерный Хоккей», шайба прилетела в сонную артерию 19-летнего капитана молодежной хоккейной команды.

«Реаниматологи проводили интенсивную терапию», однако не наблюдалась положительная динамика.

Родные Тимура собирались перевезти парня в московскую клинику нейрохирургии, однако местные врачи отговорили.