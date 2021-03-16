Российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову

Инцидент произошел 12 марта в Ярославле — в матче плей-офф МХЛ между «Динамо» и «Локо».
Шайба попала в голову, после чего Тимура в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи три дня боролись за жизнь спортсмена.
«Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура <…> Навсегда в „Динамо“. Навечно в наших сердцах», — говорится в сообщении команды на официальной странице.
Матчи МХЛ и КХЛ, которые пройдут 16, 17 и 18 марта, начнутся с минуты молчания.
Как отмечают в паблике «Ядерный Хоккей», шайба прилетела в сонную артерию 19-летнего капитана молодежной хоккейной команды.
«Реаниматологи проводили интенсивную терапию», однако не наблюдалась положительная динамика.
Родные Тимура собирались перевезти парня в московскую клинику нейрохирургии, однако местные врачи отговорили.
«Операция при таких тяжелых поражениях вообще не проводится. Транспортировать пациента, по мнению консилиума врачей, при такой тяжести невозможно. Врачи делают все возможное, чтобы спасти», — рассказали в больнице 15 марта — за день до смерти спортсмена