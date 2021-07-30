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Спорт

Российский пловец завоевал золото на Играх. Медальный актив

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.
olympic.ru

Он установил новый олимпийский рекорд, проплыв дистанцию за 1 минуту 53 целых 27 сотых секунды, сообщает ТАСС.

Это вторая золотая медаль спортсмена на Играх в Токио.

После победы Евгений Рылов заявил журналистам, что два олимпийских золота не делают его лучшим в мире пловцом на спине, так как он не побил мировой рекорд. Ранее спортсмен финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

«Пока лучший в мире — Аарон Пирсол, это все, что я могу сказать. Выпендриваться и говорить, что мог лучше, наверное, будет лишним. Мог ли я это сделать, уже другой вопрос. Участие в эстафете сказалось, потому что пришлось плыть две дистанции подряд и два раза пришлось полностью выкладываться», — сказал Рылов.

Ранее Евгению Рылову запретили выйти на награждение в маске с мордой кота. В официальных правилах Токио-2020 дизайн масок не ограничивается.

Сейчас в активе сборной России на Играх-2020 30 медалей — 9 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых, пишет bfm.ru.

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