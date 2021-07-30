Российский пловец завоевал золото на Играх. Медальный актив

Он установил новый олимпийский рекорд, проплыв дистанцию за 1 минуту 53 целых 27 сотых секунды, сообщает ТАСС.

Это вторая золотая медаль спортсмена на Играх в Токио.

После победы Евгений Рылов заявил журналистам, что два олимпийских золота не делают его лучшим в мире пловцом на спине, так как он не побил мировой рекорд. Ранее спортсмен финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

«Пока лучший в мире — Аарон Пирсол, это все, что я могу сказать. Выпендриваться и говорить, что мог лучше, наверное, будет лишним. Мог ли я это сделать, уже другой вопрос. Участие в эстафете сказалось, потому что пришлось плыть две дистанции подряд и два раза пришлось полностью выкладываться», — сказал Рылов.

Ранее Евгению Рылову запретили выйти на награждение в маске с мордой кота. В официальных правилах Токио-2020 дизайн масок не ограничивается.

Сейчас в активе сборной России на Играх-2020 30 медалей — 9 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых, пишет bfm.ru.