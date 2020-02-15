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Спорт

Российского олимпийского чемпиона по биатлону лишат золота Игр

Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Биатлон.
Биатлон.
Олег Богданов

Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золота Олимпиады, завоеванного в составе эстафетной команды.

У Устюгова будет 21 день начиная с 13 февраля, чтобы оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи после решения Международного олимпийского комитета (МОК).

В этом случае первое место в медальном зачете займет сборная Норвегии, которая завоевала 11 золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.

Ранее депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила в эфире «Радио Сибирь», что СМИ недостаточно освещают проблему употребления запрещенных препаратов спортсменами.

«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну», — считает титулованная спортсменка.

Внимание к атлетам, принимавшим допинг, не принесет вреда, а наоборот дисциплинирует, считает Роднина.

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