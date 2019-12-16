Легендарная чемпионка призвала более жестко говорить о позорящих Россию спортсменах

«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну», — считает титулованная спортсменка.
Внимание к атлетам, принимавшим допинг, не принесет вреда, а наоборот дисциплинирует, считает Роднина.
Они начнут правильно себя вести, пишет «Омск Здесь».
«Мне ещё мой тренер говорил, что только дурак допускает дважды одну и ту же ошибку. Здесь, конечно, есть и какая-то наша вина. И надо здесь точно признать, потому что, если бы не к чему было придраться, то не было бы прецедентов. И я не слышала ни по телевидению, ни по радио, не видела в прессе, чтобы мы хотя бы один раз осудили тех спортсменов, которые совершают такие поступки», — сказала Роднина.
И отметила, что за четыре последних Олимпиады, начиная с Афин в 2004 году, российские спортсмены были лишены более 40 медалей.
В других странах
Спортсменка привела в пример другие страны, где несколько лет назад сложилась подобная ситуация.
Например, Финляндия, чьи спортсмены (сборная по лыжам) были отстранены от соревнований на 10 лет. Страна сделала выводы и навела порядок в спорте. В США, по словам Родниной, есть система наказаний — тюремное заключение для олимпийских спортсменов, которые уличены в применении допинга.
Титулы
Ирина Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка СССР.
Скандал
9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) WADA по российскому вопросу. Было решено отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.
На ближайшие Игры и чемпионаты мира по разным видам спорта смогут поехать только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.
WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.
Также WADA ввело четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).