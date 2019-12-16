Легендарная чемпионка призвала более жестко говорить о позорящих Россию спортсменах

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила в эфире «Радио Сибирь», что СМИ недостаточно освещают проблему употребления запрещенных препаратов спортсменами.

«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну», — считает титулованная спортсменка.

Внимание к атлетам, принимавшим допинг, не принесет вреда, а наоборот дисциплинирует, считает Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. altairegion22.ru

Они начнут правильно себя вести, пишет «Омск Здесь».

«Мне ещё мой тренер говорил, что только дурак допускает дважды одну и ту же ошибку. Здесь, конечно, есть и какая-то наша вина. И надо здесь точно признать, потому что, если бы не к чему было придраться, то не было бы прецедентов. И я не слышала ни по телевидению, ни по радио, не видела в прессе, чтобы мы хотя бы один раз осудили тех спортсменов, которые совершают такие поступки», — сказала Роднина.

И отметила, что за четыре последних Олимпиады, начиная с Афин в 2004 году, российские спортсмены были лишены более 40 медалей.

В других странах

Спортсменка привела в пример другие страны, где несколько лет назад сложилась подобная ситуация.

Например, Финляндия, чьи спортсмены (сборная по лыжам) были отстранены от соревнований на 10 лет. Страна сделала выводы и навела порядок в спорте. В США, по словам Родниной, есть система наказаний — тюремное заключение для олимпийских спортсменов, которые уличены в применении допинга.

Титулы

Ирина Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка СССР.

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина подарила алтайским школьникам хоккейную форму и поздравила тренеров. Анна Ельчищева

Скандал

9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) WADA по российскому вопросу. Было решено отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.

На ближайшие Игры и чемпионаты мира по разным видам спорта смогут поехать только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.

WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

Также WADA ввело четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).