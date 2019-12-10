Путин прокомментировал решение WADA насчет российских спортсменов

В связи с тем, что решение WADA частично противоречит Олимпийской хартии, есть все основания подать жалобу в CAS (Спортивный арбитражный суд), — считает Путин. «Нужно проанализировать его», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия опротестовывать решение WADA.
Заявление было сделано на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже.
9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) WADA по российскому вопросу. Было решено отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. На ближайшие Игры и чемпионаты мира по разным видам спорта смогут поехать только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.
Справка
В 2015 году РУСАДА дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Через три года, в сентябре 2018 года, WADA решило восстановить агентство в правах. Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах до конца 2018 года, но при передаче данных у агентств возникли разногласия. 18 января 2019 года эксперты WADA получили нужные пробы. Однако отметили, что РУСАДА должно продолжать выполнять все необходимые требования, чтобы сохранить статус соответствия.
Ранее на официальном сайте WADA сообщили, что комитет организации рекомендовал объявить РУСАДА несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Это заявление сопровождалось рядом рекомендованных санкций в отношении России.