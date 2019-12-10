Путин прокомментировал решение WADA насчет российских спортсменов

Владимир Путин высказался по поводу решения Всемирного антидопингового агентства насчет российских спортсменов. Как пишет «Коммерсант», по словам президента, вердикт WADA противоречит Олимпийской хартии. Наказания спортсменов не могут носить коллективного характера, в противном случае это говорит о «политической подоплеке», считает глава РФ.

В связи с тем, что решение WADA частично противоречит Олимпийской хартии, есть все основания подать жалобу в CAS (Спортивный арбитражный суд), — считает Путин. «Нужно проанализировать его», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия опротестовывать решение WADA.

Заявление было сделано на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже.

9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) WADA по российскому вопросу. Было решено отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. На ближайшие Игры и чемпионаты мира по разным видам спорта смогут поехать только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.