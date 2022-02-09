Российскому фигуристу стали угрожать смертью фанаты японского спортсмена

Фанаты японского фигуриста Юдзуру Ханю, провалившего короткую программу, начали атаковать в социальных сетях россиянина Андрея Мозалева, обвиняя его в провале японца, сообщает « СЭ ».

После проката короткой программы Ханю занял восьмое место, набрав 95,15 балла. Свою неудачу он объяснил ямой во льду.

Фанаты японца, в свою очередь, обвинили во всем Мозалева — некоторым не понравилось, что российский фигурист находился слишком близко к японскому спортсмену во время разминки. И, по мнению фанатов, мешал Ханю.

Мозалев отключил комментарии в Instagram, но агрессия перешла в японский Twitter, где ему желают смерти и всячески угрожают.

По итогам короткой программы, Мозалев находится на 23-м месте, пишет Газета.Ru.

Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.