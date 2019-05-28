Российскую чемпионку-гимнастку дисквалифицировали за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку мира и Европы по художественной гимнастике Александру Семенову сроком на два года.

Причиной стало нарушение спортсменкой антидопинговых правил, сообщается на сайте организации. Спортсменку признали виновной в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»), пишет championat.com.

Срок дисквалификации 21-летней гимнастки начал отсчитываться задним числом — с 12 ноября 2018 года, пишет polit.ru.

Семенова выиграла золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в 2014 году, дважды стала чемпионкой Европы в групповых соревнованиях в том же году, а также является обладательницей европейского серебра.