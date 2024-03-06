Росводоканал Барнаул занял призовые места в традиционной Спартакиаде ЖКХ.

Наши сотрудники и их дети всегда с нетерпением ждут этот праздник. Люди приходят целыми семьями, получают отличные эмоции, заряд бодрости и порцию свежего воздуха. Специалисты, которые сами не принимают участие в состязаниях, с удовольствием болеют за своих коллег, активно поддерживают. Безусловно, это отлично влияет на атмосферу в коллективе, — рассказал генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго.
В этом году упорство, тренировки и воля к победе помогли водоканалу занять первые места во всех видах спорта кроме перетягивания каната – здесь водоканальцы уступили пьедестал сотрудникам МУП «Горэлектротранс», а сами заняли второе место.
В личном зачете по стрельбе также лучшими стали представители водоканала — «серебро» забрал заместитель генерального директора по безопасности и режиму Владислав Кулешов, «золото» завоевал генеральный директор Андрей Полюго.
В этом году кроме профессионального праздника коммунальщиков Спартакиада приурочена к общему юбилею. 105 лет отмечает организатор спортивных состязаний — Профсоюзная организация Алтайского края, а также в этом году исполняется 105 лет с момента появления первого водопровода в Барнауле.
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