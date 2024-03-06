6 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

Росводоканал Барнаул занял призовые места в традиционной Спартакиаде ЖКХ

Мини-футбол, лыжная эстафета, стрельба из пневматической винтовки и перетягивание каната — в минувшие выходные состоялась традиционная Спартакиада предприятий ЖКХ и горэлектротранспорта. Мероприятие проводится уже много лет в преддверии профессионального дня коммунальщиков — Дня работников ЖКХ.

Росводоканал Барнаул занял призовые места в традиционной Спартакиаде ЖКХ.
Росводоканал Барнаул занял призовые места в традиционной Спартакиаде ЖКХ.
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

Наши сотрудники и их дети всегда с нетерпением ждут этот праздник. Люди приходят целыми семьями, получают отличные эмоции, заряд бодрости и порцию свежего воздуха. Специалисты, которые сами не принимают участие в состязаниях, с удовольствием болеют за своих коллег, активно поддерживают. Безусловно, это отлично влияет на атмосферу в коллективе, — рассказал генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго.

В этом году упорство, тренировки и воля к победе помогли водоканалу занять первые места во всех видах спорта кроме перетягивания каната – здесь водоканальцы уступили пьедестал сотрудникам МУП «Горэлектротранс», а сами заняли второе место.

В личном зачете по стрельбе также лучшими стали представители водоканала — «серебро» забрал заместитель генерального директора по безопасности и режиму Владислав Кулешов, «золото» завоевал генеральный директор Андрей Полюго.

В этом году кроме профессионального праздника коммунальщиков Спартакиада приурочена к общему юбилею. 105 лет отмечает организатор спортивных состязаний — Профсоюзная организация Алтайского края, а также в этом году исполняется 105 лет с момента появления первого водопровода в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость