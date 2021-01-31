С аншлагом прошла ночь бесплатного массового катания на крытых ледовых площадках Барнаула

Барнаульцы могли бесплатно покататься в «Титов-Арене» и «Карандин-Арене».

Комментаторы не замедлили отреагировать на пост.

«А о здоровье подумали? Ночью заниматься физической активностью», «Пусть умотаются там до утра. И нечего по улицам шляться», «В парке Арлекино на открытом катке не меньше молодежи, платно. Сейчас у молодежи другие приоритеты», «Да лучше здесь, чем по подворотням шастать или в сети зависать», «А ковид? Забыли? Куда смотрит власть», «А почему ночью? Днем нельзя сделать такое?», — пишут комментаторы.