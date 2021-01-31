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Спорт

С аншлагом прошла ночь бесплатного массового катания на крытых ледовых площадках Барнаула

В 09:00 завершилась ночь массового катания на самых больших ледовых площадках Барнаула.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

Барнаульцы могли бесплатно покататься в «Титов-Арене» и «Карандин-Арене».

«Просто нереальное количество катающихся… Такие катания — новая практика, чтобы привлечь молодежь к спорту», — сообщается в Instagram altai_news7.

Комментаторы не замедлили отреагировать на пост.

«А о здоровье подумали? Ночью заниматься физической активностью», «Пусть умотаются там до утра. И нечего по улицам шляться», «В парке Арлекино на открытом катке не меньше молодежи, платно. Сейчас у молодежи другие приоритеты», «Да лучше здесь, чем по подворотням шастать или в сети зависать», «А ковид? Забыли? Куда смотрит власть», «А почему ночью? Днем нельзя сделать такое?», — пишут комментаторы.

Барнаульцев просили не забывать о социальной дистанции, брать с собой маски и перчатки.

Ранее в региональном министерстве спорта отметили, что если такой формат ночных катаний понравится жителям города, его сделают регулярным.

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