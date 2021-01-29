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Барнаульцев зовут бесплатно покататься в «Карандин-Арене» и «Титов-Арене»

В ночь с 30 на 31 января барнаульцы смогут бесплатно покататься на самых больших закрытых катках города — в «Титов-Арене» и «Карандин-Арене», сообщает краевое правительство.

Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Дмитрий Лямзин

«Титов-Арена» ждет всех желающих с 20:00 30 января и до 09:00 утра 31 января. Проката коньков здесь нет, поэтому нужно приходить со своим инвентарем.

«Карандин-Арена» приглашает всех с 22:00 до 09:00 утра. Здесь прокат есть.

Барнаульцев просят не забывать о социальной дистанции, брать с собой маски и перчатки.

В министерстве спорта отметили, что если такой формат ночных катаний понравится жителям города, его сделают регулярным.

Напомним, что 31 января Барнаульский зоопарк тоже будет пускать всех посетителей бесплатно. Так его владельцы хотят поблагодарить барнаульцев, которые помогли зоопарку выжить в пандемию.

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