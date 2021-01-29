Куда сходить в Барнауле на выходных 30 и 31 января

На этих выходных барнаульцы смогут бесплатно сходить в музей, покататься на коньках на большом стадионе и сходить в зоопарк. И, по традиции, провести время в кино или театре. «Афиша» подобрала самые интересные события этой недели.

Кино

Милла Йовович перебила всех зомби, а теперь взялась за динозавров в новом фильме Пола Андерсона «Охотник на монстров».

По сюжету, помимо нашего миру существует другой, где обитают мерзкие создания. Именно сюда попадает отряд элитных бойцов. Чтобы выжить и добраться до дома, они присоединяются к таинственному Охотнику.

Фильм снят по мотивам популярной компьютерной игры MONSTER HUNTER.

Также к предстоящим выходным в прокат вышли две хитроумные комедии.

Стильная и легкая комедия «Бывшая с того света» с непревзойденной Джуди Денч расскажет о перипетиях молодого писателя, который потерял вдохновение.

Он обращается к гадалке, которая переносит с того света в наш мир дух его бывшей жены. Живая возлюбленная писателя ревнует — делить мужа с привидением она не намерена.

«Дать дуба в округе Юба» тоже комедия, но с криминальным уклоном.

Неприметная и тихая Сью Баттонс мечтает о внимании, но не получает его ни на работе, ни дома. Пока однажды не пропадает ее влиятельный муж. И слава мгновенно находит Сью. Но вместе с популярностью приходят и проблемы.

Театр

30 января в Молодежном театре Алтая покажут свою версию знаменитого «Гамлета» — с новым переводом Михаила Морозова, без привычной нам стихотворной формы. Герои здесь ходят в современных костюмах, а знаменитый монолог «Быть или не быть» читают сразу два актера.

Начало спектакля в 17:00, цена билета — 200−500 рублей.

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова.

Для самых маленьких в театре кукол в субботу будет идти спектакль «Не ежик». Главный герой Ежик, наслушавшись глупых советов Зайца, решает избавиться от колючей шубки и стать похожим на других зверей из леса. И в этом ему поможет волшебный пень.

Постановка начнется в 11:30 и в 16:00. Цена билета — 250 рублей.

Спектакль «Не ежик» Предоставлено театром кукол «Сказка»

В воскресенье в театре драмы можно будет увидеть «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова и в постановке режиссера Алексея Логачева.

Перед зрителем разворачивается история создания в обычной московской квартире модного ателье, вечерами переходящего в публичный дом. Таким хитрым способом нэпманша Зоя Пельц мечтает заработать много денег и уехать из советской России.

Показ пройдет 31 января, начало в 17:30. Цена билета — 150−500 рублей.

Концерт

В субботу в пространстве «Хурма» выступит группа «Набат». Помимо собственных композиций, они исполнят песни групп METALLICA, «Король и шут», Godsmack, ZZ Top и других.

Зажигательный вечер пройдет в 31 января в Hairy Lemon Pub. На сцене выступят барнаульские группы MORO, «Старше стал», From Scratch, «До КосТей».

Фестиваль. Концерт. СС0

Оба концерта начнутся в 19:00, цена билетов — 300 рублей.

Музеи

30 января в краеведческом музее проведут тематическую экскурсию «Барнаул купеческий. XIX-начало ХХ вв.». Посетителям покажут воссозданную обстановку купеческой гостиной, расскажут, сколько раз в день купцы пили чай и чем они торговали. Начало в 12:00.

Выставка «Павел Басманов: художник и коллекционер» ghmak.ru

В художественном музее работает выставка «Павел Басманов: художник и коллекционер», посвящённая 115-летию со дня рождения алтайского художника с мировой известностью.

Павел Басманов знал Петрова-Водкина, был близок творчеству Борисова-Мусатова, общался с Павлом Кузнецовым. Он был не только художником, но и собирателем картин великих мастеров.

К юбилею Павла Басманова художественный музей представил 41 работу — его собственные и коллекционные произведения.

Зоопарк

31 января вход для всех в Барнаульский зоопарк будет бесплатным. Так Сергей Писарев решил отблагодарить всех жителей города «за их любовь».

В период жестких ограничительных мер, когда бизнесу пришлось нелегко, жители города помогли зоопарку, и теперь «Лесная сказка» отвечает такой благодарностью.

Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. vk.com/zoo 22

Следующая дата будет в день годовщины закрытия зоопарка на карантин — 27 марта.

Каток

Еще одно бесплатное развлечение для всех подготовили «Титов-Арена» и «Карандин-Арена». Ночью 30 и 31 января здесь можно будет бесплатно покататься на коньках.

«Карандин-Арена» откроет бесплатный лед с 22:00 субботы до 9:00 утра воскресенья. Вход бесплатный. Есть прокат коньков.

Коньки. Открытые источники.

«Титов-Арена» откроется с 20:00 часов субботы и до 9:00 утра воскресенья. Вход также бесплатный. Проката здесь нет, так что захватите свои коньки.