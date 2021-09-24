С наркотиками задержали спринтера, который сливал информацию WADA о допинге у российских спортсменов

Полиция задержала четырехкратного чемпиона России по бегу на короткие дистанции Александра Хютте с наркотиками, сообщает «Фонтанка».

Полиция остановила 32-летнего Хютте в Санкт-Петербурге. При личном досмотре у него нашли спрятанные наркотики.

После опроса его спортсмена выпустили под расписку о невыезде. Хютте отказался проходить медосвидетельствование — состав запрещенного препарата определили эксперты, после чего было заведено уголовное дело.

Дисквалификация

В 2017 году российский спринтер Александр Хютте, информировавший Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о случаях применения отечественными спортсменами запрещенных препаратов, был дисквалифицирован на четыре года. Это поставило крест на его карьере.

Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил, пишет polit.ru.

Александр Хютте вел переписку с WADA и IAAF в 2015 году, в которой обвинил своего тренера Зухру Верещагину в получении положительного результата теста. Спортсмен также называл имена партнеров по команде, которые, по его мнению, употребляют запрещенные препараты и просил о сокращении срока дисквалификации.

Игры

Ранее сообщалось, как шестерых российских спортсменов поймали на допинге. Между тем Международный олимпийский комитет сообщал, что в допинг-тестах российских спортсменов не было положительных результатов.