8 января
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Спорт

Самый популярный боец MMA в России решил полностью уйти из спорта

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС 7 января сообщили три источника, близких к Нурмагомедову.

Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов.
kremlin.ru

«Хабиб ушел из индустрии ММА. Он больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах. Это сделано, чтобы проводить больше времени с семьей», — сказал собеседник агентства.

Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.

В заключительном поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил после боя о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием, данным матери.

Российский боец стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи.

В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

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