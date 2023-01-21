Самого титулованного футболиста мира арестовали и обвиняют в изнасиловании

Защитник сборной Бразилии по футболу и бывший игрок «Барселоны» Даниэл Алвес арестован в Испании по обвинению в сексуальном насилии.

Его отправили в тюрьму без права на внесение залога, пишет Газета.ru.

По заявлению потерпевшей, изнасилование случилось в ночном клубе Барселоны. Она с подругой оказалась за VIP-столиком, где располагались как раз Алвес и его друг.

Футболист представился как «Дани — игрок в петанк», однако мужчины из компании мексиканцев, пригласивших девушек первыми, сообщили, что узнали звезду футбола и рассказали, кто это такой.

После этого футболист якобы указал на дверь и пригласил испанку пройти вслед за ним, что она и сделала. Поняв, что оказалась в туалете, девушка сразу попыталась уйти, но не смогла.

После игрок сборной Бразилии повалил девушку на пол, ударил и затем изнасиловал.

На выходе из клуба девушка расплакалась, после чего сотрудники заведения поинтересовались, что случилось, оказали ей помощь и вызвали полицию со скорой помощью.

Врачи направили пострадавшую в больницу, где ее обследовали на наличие биологического материала футболиста, чтобы получить возможные доказательства изнасилования. Также зафиксированы повреждения, свидетельствующие о сопротивлении.

Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию. Она передала в правоохранительные органы медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ночь инцидента.

Дани Алвес все обвинения категорически отрицает.

Накануне он пришел в полицейский участок для допроса. После чего его доставили в суд, где и вынесено решение об аресте.

Ранее сообщалось, что женщина пойдет под суд за ложное заявление об изнасиловании.