Сборная России по футболу обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная Шотландии принимала национальную команду России в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Российские футболисты выиграли со счетом 2:1, как и предполагалось . Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», сообщает «Чемпионат»

Первый гол на 10-й минуте забил полузащитник Шотландии Джон Макгинн. До перерыва счет сравнял российский форвард Артем Дзюба.

Победу российской сборной принес автогол защитника хозяев Стивена О’Доннелла на 59-й минуте.

Итого сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, команда Шотландии — четвертое.

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после победы в своем Instagram выложил фото с защитником Юрием Жирковым и форвардом Артемом Дзюбой.

В шестом туре квалификации российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча пройдут 9 сентября.