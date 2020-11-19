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Спорт

Сборная России проиграла Сербии с разгромным счетом 0:5. Черчесов не собирается уходить в отставку

Сборная России по футболу проиграла команде Сербии в матче Лиги наций УЕФА и осталась в Лиге B на следующей розыгрыш турнира.

Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
www.sport-express.ru

Встреча третьей группы Лиги B прошла в среду, 18 ноября, в Белграде. Хозяева победили со счетом 5:0, голы забили: Неманья Радоньич (10-я минута), Лука Йович (25, 45+1), Душан Влахович (41) и Филип Младенович (64).

Это поражение стало самым крупным для главного тренера сборной России Станислава Черчесова — с момента его прихода на свой пост.

«Вопрос об отставке — не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело», — сказал Черчесов в эфире телеканала «МатчТВ».

По результатам встреч в группе сборная Венгрии набрала 11 очков и заняла первое место, получив право выступить в Лиге, А в следующем розыгрыше турнира.

Команды России и Сербии набрали 8 и 6 очков соответственно и продолжат выступать в Лиге B.

Сборная Турции с 6 очками заняла четвертое место и вылетела в Лигу С.

Напомним, ровно год назад команда России проиграла с разгромным счетом 1:4 команде Бельгии. Тогда Черчесов сказал, что соперники забили легкие голы, пока россияне не сидели в обороне.

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