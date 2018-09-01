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«Семикилограммовый кубочек». Барнаулец Сергей Шубенков одержал победу в Бриллиантовой лиге

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами. Он стал первым легкоатлетом в истории, который стал победителем этих соревнований второй раз подряд, пишет RT.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Олег Богданов

На соревнованиях в бельгийском Брюсселе Шубенков продемонстрировал результат 12,97 секунды. Таким образом спортсмен выиграл Бриллиантовую лигу и завоевал Бриллиантовый трофей.

«Мой второй семикилограммовый кубочек, ура», написал Сергей на странице в Instagram.

Спортсмен заявил, что снова чувствует себя сильным после неудачи на чемпионате Европы в Берлине.

«Я очень доволен. Это мой второй Бриллиантовый трофей (за победу в Бриллиантовой лиге) и еще один результат из 13 секунд. Я снова чувствую себя сильным после разочарования в Берлине. Сегодня главным было одержать победу, но результат дает мне уверенность, которая была мне нужна для последних трех стартов (в сезоне)», — цитирует Шубенкова сайт Бриллиантовой лиги.

Вторым в соревновании стал представитель Испании Орландо Ортега, а третье место занял Хансл Парчмент из Испании.

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