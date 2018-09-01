«Семикилограммовый кубочек». Барнаулец Сергей Шубенков одержал победу в Бриллиантовой лиге

На соревнованиях в бельгийском Брюсселе Шубенков продемонстрировал результат 12,97 секунды. Таким образом спортсмен выиграл Бриллиантовую лигу и завоевал Бриллиантовый трофей.

«Мой второй семикилограммовый кубочек, ура», написал Сергей на странице в Instagram.

Спортсмен заявил, что снова чувствует себя сильным после неудачи на чемпионате Европы в Берлине.

«Я очень доволен. Это мой второй Бриллиантовый трофей (за победу в Бриллиантовой лиге) и еще один результат из 13 секунд. Я снова чувствую себя сильным после разочарования в Берлине. Сегодня главным было одержать победу, но результат дает мне уверенность, которая была мне нужна для последних трех стартов (в сезоне)», — цитирует Шубенкова сайт Бриллиантовой лиги.