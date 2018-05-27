Сергей Шубенков завоевал "серебро" на этапе "Бриллиантовой лиги"

Соревнования прошли 26 мая в Юджине (США). Время Шубенкова — 13.08. Победителем забега стал Омар Маклеод из Ямайки (время — 13.01).

На предыдущем этапе в Шанхае Шубенков сталь третьим с временем 13.27. "Добавляем по сезону", — написал легкоатлет в своем Instagram.