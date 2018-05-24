Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал отцом

Вес малыша — 3 килограмма 230 граммов, рост — 52 сантиметра.

Как сообщает издание, сейчас Сергей Шубенков вместе с тренером Сергеем Клевцовым находится в Юджине (США), где ему предстоит старт на третьем этапе "Бриллиантовой лиги". Барьеристы начнут забег, когда в Алтайском крае будет глубокая ночь, — 27 мая в 04:03 по барнаульскому времени.