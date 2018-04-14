Барнаульский легкоатлет Шубенков вновь выступит в нейтральном статусе

12 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила к соревнованиям девять российских спортсменов, в том числе и барьериста из Барнаула Сергея Шубенкова. Как и два последних года, у спортсменов будет нейтральный статус, имеющий ряд ограничений.
Как сообщают РИА "Новости", ближайшими стартами для Шубенкова станут этапы "Бриллиантовой лиги", которые пройдут в Шанхае и Юджине (США) 12 и 26 мая соответственно.
"Эти старты согласованы, дальше уже посмотрим, как Сергей проявит себя. Этап в Париже (30 июня) пока в работе, время еще есть. В принципе, везде хотят видеть Шубенкова, будем договариваться по условиям", — сказал по телефону корреспондентам агенства Павел Воронков, менеджер барнаульского легкоатлета.
Сам Сергей сейчас находится на тренировочных сборах в Сочи, откуда активно постит фотографии в соцсетях.
Ранее легкоатлет не единожды высказывался, как ему живется в "нейтральном" статусе. В феврале, перед началом зимних Олимпийских игр в Корее, Сергей советовал спортсменам, которым только предстоит это пройти, не заморачиваться.
Сергей Шубенков,
российский легкоатлет:
— Конечно, нейтральный статус влияет на психологическое состояние спортсменов. Например, на чемпионате мира в Лондоне формальные требования к нам были жестче: и форма без национальных цветов, и про Россию ничего нельзя было говорить. Но я знал, когда здесь все это закончится, я вернусь на родину, и там-то уж меня встретят как полагается.
Напомним, всероссийская федерация легкой атлетики с 2015 года лишена членства в IAAF. По этой причине наше спортсмены не были допущены до Олимпийских игр в 2016 году. Позже им разрешили участвовать в международных соревнованиях, но в нейтральном статусе.
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