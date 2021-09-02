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Спорт

Сергей Шубенков подлатался и возвращается на родину из пахучей Австрии

Барнаульский легкоатлет собирается на родину из Австрии, где проходил лечение после злополучной травмы. Об этом он рассказал в Instagram.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
instagram.com/sergey.shubenkov

«Хорошо в этой вашей Австрии, но пора уже и домой, где не пахнет навозом на каждом шагу, а по воскресеньям можно без проблем купить еды», — написал Шубенков.

Поклонники желают спортсмену выздоровления и ждут на родине.

Чемпион прошел обследование в одной из клиник и прошел там курс лечения и реабилитации. Как он рассказывал раньше, австрийские медики назначили терапию, рекомендовали ходить в ортезе.

«И только после этого я, наконец-то, доеду до дома, потому что после Токио я был два дня в Москве, а потом отправился сюда. Все произошло очень быстро, немного напрягает вся эта суматоха, даже поспать некогда, все делается сразу и максимально эффективно», — делился Сергей.

Из-за травмы атлет вынужденно пропустил свои вторые Олимпийские игры, досрочно снявшись с соревнований.

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