Сергей Шубенков взял золото в барьерном спринте на предолипийском чемпионате

Спортсмен пробежал спринт за 13,24 секунды — быстрее, чем рекордсмен Эндрю Поцци (13,25).

В финальном забеге Сергей выиграл с результатом 13,37 секунды.

— Довыеживался, — усмехнулся спортсмен после финала. — Так все легко в полуфинале было, в конце вообще бросил, а смотрю на табло — 13,24. В финале же «встал» в колодках. Подождал всех и только потом побежал. Я в расстройстве. Так нельзя. Нельзя! Тем более готов хорошо. На 0,1 лучше точно можно было.