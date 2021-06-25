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Спорт

Сергей Шубенков взял золото в барьерном спринте на предолипийском чемпионате

Барнаулец Сергей Шубенков, чемпион и двукратный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами, выиграл предолимпийский чемпионат России. Он показал лучший чемпионат сезона в Европе, пишет «Алтайский спорт».

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

Спортсмен пробежал спринт за 13,24 секунды — быстрее, чем рекордсмен Эндрю Поцци (13,25).

В финальном забеге Сергей выиграл с результатом 13,37 секунды.

— Довыеживался, — усмехнулся спортсмен после финала. — Так все легко в полуфинале было, в конце вообще бросил, а смотрю на табло — 13,24. В финале же «встал» в колодках. Подождал всех и только потом побежал. Я в расстройстве. Так нельзя. Нельзя! Тем более готов хорошо. На 0,1 лучше точно можно было.

Как тренируется чемпион мира Сергей Шубенков.
Как тренируется чемпион мира Сергей Шубенков.
Юрий Сушков

Лучший результат спортсмена в карьере — 12,92 секунды.

Для участия в Олимпийских играх Шубенкову, имеющему выполненный олимпийский норматив, необходимо получить от международной федерации нейтральный статус.

Напомним, барнаульского легкоатлета недавно оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. По итогам расследования выяснилось, что положительный тест на допинг был результатом того, что легкоатлет «непреднамеренно проглотил остатки лекарств, используемых для лечения члена семьи».

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