Сергей Шубенков взял золото в барьерном спринте на предолипийском чемпионате

Спортсмен пробежал спринт за 13,24 секунды — быстрее, чем рекордсмен Эндрю Поцци (13,25).
В финальном забеге Сергей выиграл с результатом 13,37 секунды.
— Довыеживался, — усмехнулся спортсмен после финала. — Так все легко в полуфинале было, в конце вообще бросил, а смотрю на табло — 13,24. В финале же «встал» в колодках. Подождал всех и только потом побежал. Я в расстройстве. Так нельзя. Нельзя! Тем более готов хорошо. На 0,1 лучше точно можно было.
Лучший результат спортсмена в карьере — 12,92 секунды.
Для участия в Олимпийских играх Шубенкову, имеющему выполненный олимпийский норматив, необходимо получить от международной федерации нейтральный статус.
Напомним, барнаульского легкоатлета недавно оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. По итогам расследования выяснилось, что положительный тест на допинг был результатом того, что легкоатлет «непреднамеренно проглотил остатки лекарств, используемых для лечения члена семьи».