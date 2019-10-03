Сергей Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в Катаре

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал серебро на дистанции 110 метров с барьерами на чемпионате мира в Дохе, пишет sportbox.ru.

В решающем забеге спортсмен уступил американцу.

Ранее стало известно, что алтайские легкоатлеты Сергей Шубенков и Полина Миллер выступают на чемпионате мира в Катаре под нейтральным флагом. 23 сентября Международная федерация легкой атлетики на конгрессе в Дохе в 12-й раз продлила отстранение российской федерации из-за проблем с допингом.

Таким образом, российские легкоатлеты выступают в условиях санкций уже четвертый год. Впервые Всероссийскую федерацию легкой атлетики отстранили от участия в международном союзе еще в ноябре 2015 года.

Как сообщает ТАСС, причины продления отстранения все те же: независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) все еще не закончил проверку данных из базы московской лаборатории РУСАДА, к которым он получил доступ в июне. Пакет данных содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб.