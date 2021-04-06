Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх

Спортсмены КНДР не примут участия в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут летом 2021 года.

Причина — непобежденная пандемия коронавируса, сообщает Sports in DRP Korea.

Решение принималось на заседании Олимпийского комитета республики.

«Олимпийский комитет КНДР на общем заседании по предложению членов комитета и после обсуждения постановил не принимать участия в 32-х Олимпийских играх ради защиты спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного инфекцией злокачественного вируса», — говорится в сообщении, пишет News.ru.

Перенесенная на год из-за коронавируса Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на Игры не допустят.

Между тем в Стране утренней свежести — так называют Северную Корею — на второй год пандемии по-прежнему нет ни одного ковидного случая.

ВОЗ отмечает — из 21,6 тыс. ПЦР-тестов на COVID, сделанных в КНДР с начала глобальной эпидемии, ни один не оказался положительным.

Почему в 25-миллионной стране было сдано всего 20 с небольшим тысяч тестов, в организации никак не объяснили.

Северокорейские власти во избежание проникновения вируса в страну полностью закрыли границы в январе 2020 года.